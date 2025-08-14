ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Actrice Ingeborg Elzevier (89) overleden

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 14:58
anp140825141 1
AMSTERDAM (ANP) - Actrice Ingeborg Elzevier is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft theaterproducent Stuurmanskunst donderdag bekendgemaakt. De Amsterdamse zat zestig jaar in het vak en is bekend van rollen op tv, in film en theater. Elzevier overleed in haar woonplaats Amsterdam na een kort ziekbed.
Na haar afstuderen aan de Amsterdamse Toneelschool in 1958 maakte Elzevier haar debuut in het theater in het stuk Orpheus daalt af bij Toneelgroep Theater in Arnhem. Later speelde ze ook bij de Haagse Comedie, Toneelgroep Centrum en Toneelgroep Amsterdam. "Ingeborg excelleerde in klassieke stukken en komedie. Haar feilloze timing, helderheid en menselijkheid maakten haar tot een geliefde collega en publieksfavoriet", stelt Stuurmanskunst in een verklaring.
Elzevier werd op tv bekend van rollen in De Stille Kracht (1974), In voor- en tegenspoed (1991) en Kinderen geen bezwaar (vanaf 2005). Ook speelde ze in films als Madelief (1998), Grimm (2003) en Rocco & Sjuul (2023). Ze won diverse theaterprijzen.
Vorig artikel

WhatsApp beschuldigt Rusland van poging tot blokkeren app

Volgend artikel

NSC legt in campagne meer nadruk op 'weerbare samenleving'

POPULAIR NIEUWS

107620590 l normal none

Hoe je brood niet moet invriezen

anp 73392452

Kijk uit voor E85: deze populaire Franse benzine zorgt voor motorschade in jouw auto

ANP-532405635

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan

shutterstock_2530309219

Hieraan herken je listeria: de vroege en de ernstige symptomen

9Tzi8ywRz924XE3uHaD6DZ3Ef+IdbOiYlvIROR5vlqUeRrexTocZGobKRJ9od_gnk3B_CeKTmTAsIjj6Q0YaYVoo8bV1WA0ck12Wwh09U7LCXA0byrkQ7VzJ9oRz_QN23ScVJqaIdlK_g79bOY44f8hwZG1q7bzUxnveRZc5BSNNfvxltsqQDQR7xOz6tTYLB72uoL3jzI2m5WLPdQcvpA==

Moeder, die tegen vaccinatie strijd, hinderde hulpverleners bij stervende dochter (23)

ANP-429099245

Vegetarisch eten kan mogelijk kans op bepaalde soorten kanker flink verminderen