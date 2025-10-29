ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NSC-lijsttrekker Van Hijum enorm teleurgesteld over verlies

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 21:54
anp291025359 1
AMERSFOORT (ANP) - "Het ziet er niet goed uit. Dat is een enorme teleurstelling, want we geloven in ons verhaal", zei Eddy van Hijum in De Observant in Amersfoort waar Nieuw Sociaal Contract (NSC) bijeen is om de uitslagenavond te volgen. Volgens de exitpolls krijgt NSC geen enkele zetel in de Tweede Kamer. Daarmee verliest de partij die in 2023 werd opgericht in één klap 20 zetels.
Van Hijum kondigde aan dat de partij hoe dan ook door zal gaan. Hij wil met NSC het verschil in de politiek blijven maken. Van Hijum wilde met NSC in de Tweede Kamer vooral strijden voor koopkrachtherstel, het afschaffen van "het ingewikkelde toeslagenstelsel" en het stimuleren van de woningbouw. "We blijven hoop houden en blijven knokken om een zetel, maar we moeten realistisch zijn", zei Van Hijum, die oprichter Pieter Omtzigt bedankte.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

Loading