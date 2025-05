DEN HAAG (ANP) - NSC-minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken) is ondanks aanpassingen nog steeds tegen het pensioenplan van zijn eigen partij. Kamerlid Agnes Joseph (NSC) wil de wet aanpassen, zodat deelnemers inspraak krijgen of ze wel of niet overgaan naar het nieuwe stelsel.

Maar Van Hijum vreest nog steeds voor juridische problemen en jarenlange vertraging, zelfs nadat Joseph probeerde tegemoet te komen aan zijn bezwaren.