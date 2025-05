Twee nieuwe aanhoudingen voor rellen in Scheveningen

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft twee nieuwe verdachten aangehouden voor de rellen in Scheveningen begin deze maand. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Den Haag en een 14-jarige jongen uit Beverwijk. In het onderzoek zijn nu vier verdachten aangehouden.

De jongen uit Den Haag werd afgelopen zaterdag aangehouden. Hij wordt verdacht van openlijk geweld. Na verhoor is hij weer vrijgelaten, het onderzoek naar hem loopt nog. De jongen uit Beverwijk werd een dag later opgepakt. Hij zat nog in een proeftijd voor andere feiten en is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft volgens de politie "strenge voorwaarden" gesteld en de jongen daarna vrijgelaten in afwachting van zijn dagvaarding.

Vorige week donderdag hield de politie al een 17-jarige jongen uit Rotterdam en een 16-jarige jongen uit Den Haag aan voor betrokkenheid bij de ongeregeldheden. De Haagse verdachte moet op 3 juni voor de kinderrechter verschijnen.

Donderdag 1 mei raakten enkele honderden jongeren met elkaar in gevecht rond het Kurhaus in Scheveningen. Het geweld richtte zich ook tegen de politie en de ME. De politie verwacht dat er nog meer aanhoudingen volgen en vraagt mensen die informatie hebben over andere verdachten zich te melden.