NSC stil na verlies van twintig zetels bij exitpoll

AMERSFOORT (ANP) - Circa honderd partijleden vielen stil op de uitslagenavond in Amersfoort nadat Nieuw Sociaal Contract (NSC) volgens de eerste exitpoll geen zetels behoudt in de Tweede Kamer. De exitpoll werd gehouden door Ipsos I&O in opdracht van NOS en RTL.

NSC werd in augustus 2023 opgericht door Pieter Omtzigt en haalde bij de parlementsverkiezingen in november van dat jaar 20 zetels. NSC nam deel aan een regering met de PVV, VVD en BBB. De partij stapte daar in augustus definitief uit.

NSC moest volgens verschillende peilingen in de laatste weken al vrezen dat de partij op 0 zetels zou uitkomen. Al was er hoop op tenminste 1 zetel. De partij viel ver terug nadat Omtzigt in april als partijleider afscheid had genomen van de politiek. Hij is woensdag niet bij de uitslagenavond van NSC in Amersfoort aanwezig.