Stembureaus in Nederland gesloten, tellen van stemmen begint

DEN HAAG (ANP) - De stembureaus in Nederland zijn dicht. Kiezers konden tot 21.00 uur hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vrijwilligers beginnen nu met het tellen van de stemmen.

De meeste stembureaus openden woensdagochtend om 07.30 uur. Op een aantal plekken kon al om middernacht gestemd worden, zoals in Museum Arnhem en in de Tuin van Kapitein Rommel in Castricum.

Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba kan nog uren worden gestemd. De stembureaus gingen daar om 12.30 uur Nederlandse tijd open, dit is 07.30 uur lokale tijd. De stemlokalen op de BES-eilanden sluiten om 02.00 uur Nederlandse tijd.

Een half uur na het sluiten van de stembureaus komen doorgaans de eerste uitslagen binnen. De strijd om wie het eerst klaar is met tellen, gaat meestal tussen de kleinste gemeenten van het land: Schiermonnikoog, Vlieland en het Gelderse Rozendaal. De laatste paar verkiezingen won Schiermonnikoog.