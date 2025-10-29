ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Stembureaus in Nederland gesloten, tellen van stemmen begint

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 21:02
anp291025279 1
DEN HAAG (ANP) - De stembureaus in Nederland zijn dicht. Kiezers konden tot 21.00 uur hun stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Vrijwilligers beginnen nu met het tellen van de stemmen.
De meeste stembureaus openden woensdagochtend om 07.30 uur. Op een aantal plekken kon al om middernacht gestemd worden, zoals in Museum Arnhem en in de Tuin van Kapitein Rommel in Castricum.
Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba kan nog uren worden gestemd. De stembureaus gingen daar om 12.30 uur Nederlandse tijd open, dit is 07.30 uur lokale tijd. De stemlokalen op de BES-eilanden sluiten om 02.00 uur Nederlandse tijd.
Een half uur na het sluiten van de stembureaus komen doorgaans de eerste uitslagen binnen. De strijd om wie het eerst klaar is met tellen, gaat meestal tussen de kleinste gemeenten van het land: Schiermonnikoog, Vlieland en het Gelderse Rozendaal. De laatste paar verkiezingen won Schiermonnikoog.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading