NSC tegen PVV: politici moeten 'depolariserend' optreden

DEN HAAG (ANP) - Vindt de PVV ook dat kabinet en parlement "depolariserend" moeten optreden? Die vraag stelde NSC-Kamerlid Willem Koops aan coalitiegenoot Marco Deen (PVV) in een debat over discriminatie en racisme. Deen ging in eerste instantie niet op de vraag in, en antwoordde na aandringen van Koops: "Wat zijn nou depolariserende opmerkingen? Daar kan ik niet zoveel mee."

Begin december kwam Koops in de Tweede Kamer als een van de vervangers van Femke Zeedijk en Rosanne Hertzberger, de NSC-Kamerleden die opstapten midden in een discussie over vermeend racisme in het kabinet. NSC'er Nora Achahbar had kort daarvoor haar functie als staatssecretaris van Toeslagen neergelegd vanwege "polariserende omgangsvormen".

In het discriminatiedebat werd Koops zelf ook geconfronteerd met opmerkingen van kabinetsleden die als discriminerend worden gezien. In het debat ging het bijvoorbeeld meermaals over de uitspraken van PVV-staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu), die geen persoonlijke afstand wilde nemen van de 'minder Marokkanen'-uitspraak van PVV-leider Geert Wilders.

Voorkomen

Koops hield een betoog over het voorkomen van affaires waarin de overheid burgers discrimineert. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme waarschuwde deze maand dat uitspraken door politici discriminatie juist in de hand kunnen werken. Mikal Tseggai (GroenLinks-PvdA): "Ik ben wel benieuwd hoe de heer Koops reflecteert op uitspraken van huidige bewindspersonen. En hoe hij denkt dat dat dan bijdraagt aan het voorkomen van een nieuwe affaire door discriminerend overheidshandelen."

Daarop wilde Koops niet ingaan. "Ik kan u zeggen dat ik lang nagedacht heb over de uitspraken waar u nu op doelt, en dat ik het op dit moment niet mijn rol vind om daar enig commentaar op te geven."