Witte Huis draait stopzetten overheidssteun toch terug

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse regering gaat toch niet vrijwel alle landelijke subsidies en leningen stopzetten. President Donald Trump wilde alle regelingen met overheidssteun voorlopig pauzeren, totdat was gecontroleerd of de programma's wel in lijn zijn met zijn nieuwe beleid. Dat plan is nu teruggedraaid, staat in een memo van het Witte Huis dat is ingezien door The Washington Post. Functionarissen bevestigen dat nieuws aan andere Amerikaanse media.

Het bevriezen van de overheidssteun kwam Trump op veel kritiek te staan. Meerdere Democratische staten en belangengroepen stapten naar de rechter om de maatregel te blokkeren. Dat lukte. De rechter besloot dinsdag dat de overheidsbetalingen door moesten gaan tot er een definitieve uitspraak is gedaan over de rechtsgeldigheid van het plan.