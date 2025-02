Birkenstock-sandalen zijn geen kunst, oordeelt hoogste rechter

De sandalen van het bekende Duitse merk Birkenstock zijn geen kunst. Dat heeft het Bundesgerichtshof, de hoogste rechter in Duitsland, donderdag geoordeeld. Birkenstock had een zaak aangespannen tegen concurrenten die sandalen verkochten die leken op het kenmerkende schoeisel van het bedrijf.

Op die manier probeerde Birkenstock dezelfde auteursrechtelijke bescherming voor zijn sandaalontwerp te krijgen als die voor kunstwerken. Maar het hof ging daar niet in mee. Volgens de rechter biedt de sandaal onvoldoende aanknopingspunten om deze te kwalificeren als een wettelijk beschermd kunstwerk.

Het is niet de eerste keer dat Birkenstock de strijd tegen namakers verliest. Een rechtbank in München wees in november vorig jaar een zaak af die Birkenstock had aangespannen tegen Aldi. De supermarktketen zou schoenen verkopen die te veel leken op die van Birkenstock en het bedrijf wilde dat Aldi daarmee stopte.