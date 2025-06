NSC wil alsnog onderzoek naar lekken info zaak-Arib

DEN HAAG (ANP) - NSC-Kamerlid Sander van Waveren wil dat het dagelijks bestuur alsnog onderzoek gaat doen naar het lekken van vertrouwelijke informatie over het onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Dat laat de partij weten. Het presidium besloot afgelopen vrijdag om dat niet te doen.

Van Waveren noemt dat besluit "veel te laks". Hij vindt dat "het achterhouden en verwijderen van informatie het vertrouwen in ons bestuur schaadt en voor ministers een politieke doodzonde is." De NSC'er gaat maandag in een debat over de financiën van de Kamer alsnog een verzoek voor vervolgonderzoek doen.

Huidig Kamervoorzitter Martin Bosma verwacht dat "nieuw onderzoek geen nieuwe relevante feiten zal opleveren", schreef hij de Kamer vrijdag. Een strafrechtelijk onderzoek naar het lek leverde nieuwe informatie op over de rol van onder anderen twee voormalig Kamerambtenaren en Vera Bergkamp, die voorzitter was ten tijde van het onderzoek naar Arib.