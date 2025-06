Drie titels Faverus, twee titels Volleman op slotdag NK turnen

ROTTERDAM (ANP) - Turner Elijah Faverus (18) heeft op de slotdag van de NK in Ahoy Rotterdam drie keer goud gepakt. Faverus, die zaterdag derde werd in het meerkampklassement bij de mannen, kroonde zich in de toestelfinales tot Nederlands kampioen op de toestellen ringen (13,200), rekstok (13,050) en voltige (14,300).

Op voltige versloeg hij zijn clubgenoot Loran de Munck (14,150). De Munck greep wel goud aan brug (13,200). Bryan Vis (vloer) en David Nieuwenhuizen (sprong) verdeelden de overige titels bij de mannen. Jermain Grünberg, de Nederlands meerkampkampioen bij de mannen, bleef door vallen op voltige, brug en rek buiten de medailles in de toestelfinales.

Tisha Volleman, zaterdag Nederlands meerkampkampioene bij de vrouwen, pakte goud aan brug (12,867) en op vloer (12,567). Mara Slippens won goud op sprong. Met 13,184 punten bleef ze Marit van Rabenswaaij (13,183) nipt voor. Slippens werd eerder al sprongkampioene in 2022 en 2023. Shadé van Oorschot pakte het goud op balk (12,500).