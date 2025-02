NSC wil deadlines stellen bij woningbouwprojecten met conflict

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet deadlines stellen aan woningbouwprojecten die vertraging oplopen omdat overheden met elkaar in conflict zijn. Dat staat in een plan van NSC-Kamerlid Merlien Welzijn. Wordt deze "fatale termijn" overschreden, dan moet de minister van Volkshuisvesting zelf een beslissing nemen. "Bij veel projecten zal deze aanpak enkele jaren tijdswinst opleveren", verwacht NSC.

Deze "crisisaanpak" moet volgens NSC gelden op bouwplekken die samen goed zijn voor 401.000 woningen, de geschatte omvang van het woningtekort. Hoe lang de overheden de tijd krijgen om hun meningsverschillen op te lossen, wil Welzijn niet voor de minister invullen, maar ze denkt eerder aan weken dan aan maanden.

Verschillende bestuurslagen zijn het vaak oneens over waar er gebouwd mag worden, merkt Welzijn. "De gemeente vindt bijvoorbeeld dat bouwen ergens kan, de provincie vindt van niet, en tegenwoordig heeft het waterschap er ook al een mening over." Intussen ligt de bouw stil.

Meldpunt

Conflicten tussen overheidslagen onderling zijn volgens Welzijn "het laaghangende fruit". Als het nog nodig is, wil ze daarna ook kijken naar conflicten tussen overheden en niet-overheden. Hoeveel ruzies er precies spelen rond bouwlocaties, weet het NSC-Kamerlid niet exact. "In mijn beleving in heel veel gevallen."

NSC wil ook een meldpunt instellen voor organisaties die nodig zijn voor woningbouw. Bij dit meldpunt kunnen ze aankloppen met "belemmeringen en conflicten" op plekken waar de 401.000 woningen moeten komen. De wet hoeft volgens het NSC-Kamerlid niet te worden aangepast om haar plannen te verwezenlijken.

Debat

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de woontop die huisvestingsminister Mona Keijzer afgelopen najaar heeft georganiseerd.