NSC'er haalt uit naar eigen minister over pensioenen, VVD te hulp

DEN HAAG (ANP) - NSC-Kamerlid Agnes Joseph heeft in een pensioendebat fel uitgehaald naar het beleid van haar partijgenoot, minister Eddy van Hijum van Sociale Zaken. Zij verwijt hem en andere beleidsmakers dat zij niet willen luisteren naar zorgen en bezwaren die leven over de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Joseph krijgt signalen over een angstcultuur in de pensioensector waardoor mensen zaken die misgaan niet durven te melden.

VVD'er Thierry Aartsen nam het op voor Van Hijum. "Ik vind dat best wel stevige aantijgingen vanuit een Kamerlid richting een minister", zei hij. "We kunnen niet zomaar dingen in de arena gooien en kijken of het blijft plakken aan de muur." Aartsen wees Joseph ook terecht omdat zij waarschuwde voor een nieuw toeslagenschandaal rond de pensioenen. Die vergelijking moet niet te lichtvaardig worden gemaakt, vindt de liberaal.