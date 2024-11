Ontwikkelingslanden eisen zeker 500 miljard klimaathulp in 2030

BAKOE (ANP) - Ontwikkelingslanden hebben op de klimaattop in Bakoe een duidelijke financiële eis neergelegd: ze willen afspreken dat het jaarlijkse bedrag dat zij aan klimaatfinanciering krijgen van rijkere landen groeit naar "minimaal" 500 miljard dollar in 2030. De landen met lagere inkomens en middeninkomens waren aan de top begonnen met een eis van zeker een biljoen (duizend miljard) dollar per jaar.

In principe moet op de top een nieuwe afspraak worden gemaakt over het financieringsdoel voor 2035. Een dag voordat de COP29 officieel ten einde is, lijkt een afspraak echter nog ver weg. In conceptteksten staan nog altijd geen bedragen.

Het nieuwe voorstel van de ontwikkelingslanden, die samen optrekken met China, haalt het te behalen doel vijf jaar naar voren. "We mogen Bakoe niet verlaten zonder een duidelijk cijfer", zei een woordvoerder van de groep van 134 landen donderdag.