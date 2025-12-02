NVJ stuurt opnieuw brief over journalisten in Gaza

AMSTERDAM (ANP) - De belangenorganisaties Free Press Unlimited (FPU) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) hebben opnieuw een brief gestuurd om aandacht te vragen voor de journalisten in Gaza. De brief is gericht aan demissionair minister van Buitenlandse Zaken David van Weel, melden de organisaties. Ze roepen de minister onder meer op om zich uit te spreken tegen doelgerichte lastercampagnes tegen Palestijnse journalisten en in gesprek te gaan met de Israëlische ambassadeur.

Maandag meldde het Committee to Protect Journalists (CPJ) dat minstens 249 journalisten zijn gedood in Gaza, Jemen, Libanon, Israël en Iran tussen 2023 en 2025. Volgens FPU en de NVJ heeft het staakt-het-vuren dat op 10 oktober inging weinig verbetering gebracht voor de journalisten in Gaza.

Daarnaast voert Israël volgens het CPJ gerichte lastercampagnes uit om Palestijnse journalisten te ondermijnen. Onder meer Al Jazeera-journalist Anas Al-Sharif, die in augustus werd gedood, werd door de IDF beschuldigd van banden met Hamas. Voor die beschuldigingen werd toen geen bewijs geleverd.