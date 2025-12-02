Jetten: grote knopen doorgehakt met verrassend aantal keuzes

DEN HAAG (ANP) - D66 en CDA hebben volgens Rob Jetten "grote knopen doorgehakt" in het formatiedocument dat de twee partijen aan het schrijven zijn. "Ik denk dat we vanmiddag kunnen verrassen met het aantal keuzes die erin staan", verwacht de D66-leider.

Dinsdagmiddag presenteren beide partijen het resultaat van hun schrijfwerk, dat "een mooie basis vormt voor het vervolg van de kabinetsformatie", aldus Jetten. Later deze week komen andere politieke partijen langs bij informateur Sybrand Buma (CDA) om het stuk te bespreken. De D66'er verwacht dat alle partijen opnieuw komen praten.

De D66-leider sluit op dit moment "geen enkele optie uit", zegt hij op vragen over een mogelijk minderheidskabinet. Maar "een meerderheidskabinet zijn we gewend in Nederland, dat geeft natuurlijk ook meer stabiliteit in zetels".

Minderheidskabinet

Ook CDA-leider Henri Bontenbal houdt er rekening mee dat het uitdraait op een minderheidskabinet. Maar het is aan de informateur om "op basis van de inhoud" met de andere fractievoorzitters te gaan praten en daar dan conclusies uit te trekken.

Welke coalitie er ook komt, die zal rekening moeten houden met de oppositie, vindt Bontenbal. "Ook al heb je ze niet altijd nodig. Ik vind dat het goed is voor de verhouding in de Tweede Kamer dat alle partijen met elkaar kunnen samenwerken."