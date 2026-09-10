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NVWA dreigt veetransporteurs met boetes om vervoer kalfjes

Samenleving
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 9:26
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UTRECHT (ANP) - Toezichthouder NVWA legt vier Ierse veetransporteurs boetes op als zij niet binnen één jaar stoppen met het vervoeren van kalfjes, zonder hen onderweg voldoende voeding te geven. De kalfjes zijn ongeveer drie weken oud als ze worden vervoerd en mogen 8 uur zonder melk, maar zij krijgen in de praktijk veel langer geen voeding, zegt een woordvoerder. "De Ierse veevervoerders overtreden hiermee de Europese regels."
Ook beelden van dierenorganisaties als Eyes on Animals hebben volgens de woordvoerder een rol gespeeld in het strenger handhaven van de regels. Hoe de vervoerders het probleem oplossen is aan hen, zegt hij. Een mogelijke oplossing is volgens hem dat de dieren pas worden vervoerd als ze iets ouder zijn. Naar schattingen worden per jaar 200.000 kalfjes vanuit Ierland vervoerd.
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