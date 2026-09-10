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Tennisser Van de Zandschulp positief na uitschakeling US Open

Sport
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 9:15
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NEW YORK (ANP) - Botic van de Zandschulp is na zijn uitschakeling op de US Open positief over zijn anderhalve maand in Noord-Amerika. Dat zei de Nederlandse tennisser in de nacht van woensdag op donderdag in New York tegen de NOS. Van de Zandschulp verloor in de kwartfinale in drie sets van de Duitse nummer 1 van de plaatsingslijst Alexander Zverev.
"Ik ben nu ongeveer zes weken weggeweest, heb heel veel goede wedstrijden gespeeld, veel potten gewonnen, veel close wedstrijden gewonnen", zei Van de Zandschulp. "Dat is alleen maar positief en ik heb hier natuurlijk een mooi resultaat neergezet."
Door het bereiken van de kwartfinale stijgt de Nederlander voorlopig van plek 70 naar plek 40 op de wereldranglijst. "Eind van het jaar wilde ik in ieder geval weer terug richting de top 50 en dan wilde ik van daaruit verder kijken", zei Van de Zandschulp. "Nu sta ik dat, en heb ik de rest van het jaar niet veel meer te verdedigen. Dus ik denk dat ik omhoog kan kijken. Als ik deze lijn doortrek, kan het nog een goed jaar worden."
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