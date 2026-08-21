NVWA neemt 100 kilo illegaal gevangen tapijtschelpen in beslag

MIDDELBURG (ANP) - De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft woensdag 100 kilo gestroopte tapijtschelpen in beslag genomen bij een Zeeuws bedrijf. Het bedrijf, dat handelt in schaal- en schelpdieren, kocht de vermoedelijk illegaal gevangen schelpen in. Bij een doorzoeking van de NVWA kon niet worden aangetoond waar de tapijtschelpen vandaan kwamen.

Afgelopen jaren hebben de NVWA en de politie al vaker stropers van tapijtschelpen aangehouden. "Stropers willen geld verdienen. Dat kan alleen als ze hun buit kunnen verkopen", aldus de Voedsel- en Warenautoriteit. "Handelaren die de illegaal gevangen schelpen kopen, houden de stroperij daardoor in stand."

Na de doorzoeking bij het Zeeuwse bedrijf is niemand aangehouden. "Iemand aanhouden doen we als dat nodig is voor het onderzoek en dat is op dit moment niet zo." De NVWA deelt niet waar in Zeeland het bedrijf gevestigd is.

De schelpdieren leefden nog en zijn door de NVWA-rechercheurs uitgezet.