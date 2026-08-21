Consumentenbond: voedselmakers misleiden klanten met vezelclaims

DEN HAAG (ANP) - Voedselfabrikanten misleiden klanten in de supermarkt door hun producten gezonder te laten lijken. Dat concludeert de Consumentenbond na onderzoek van verschillende producten die claimen vezelrijk te zijn.

Fabrikanten gebruiken volgens de Consumentenbond claims met 'bron van vezels' en 'vezelrijk' op producten om consumenten te verleiden die te kopen. Bij ruim honderd producten misleidt die claim of geeft het een te rooskleurig beeld, aldus de Consumentenbond.

Fabrikanten houden zich wel aan de wettelijk vastgestelde regels, waarbij er per 100 gram een bepaald percentage in moet zitten, legt de Consumentenbond uit. "Maar van sommige producten met dit soort claims eten consumenten nooit 100 gram."

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: "Voedselfabrikanten springen handig in op de trend om meer vezels te eten. Maar daarbij gebruiken ze ook trucs om consumenten op het verkeerde been te zetten."