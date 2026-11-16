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NVWA: ruim helft onderzocht speelgoed webshop buitenland onveilig

Samenleving
door anp
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UTRECHT (ANP) - Ruim de helft van het door de NVWA onderzochte speelgoed dat is verkocht via buitenlandse webshops is niet veilig. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzocht dertig stuks speelgoed van webshops van buiten de EU. Bij negentien producten lieten deeltjes los, waren koorden te lang of waren er te kleine onderdelen.
Inspecteurs van de NVWA kochten op onlineplatforms Temu, AliExpress, Wish en Shein speelgoed voor kinderen onder de 3 jaar, zoals houten speelgoed, magneetspeelgoed en speelsets met figuren. Dat speelgoed is onderzocht.
De NVWA heeft de resultaten laten weten aan de platforms. Die moesten de onveilige producten offline halen, aldus de NVWA. Ook zijn de andere EU-lidstaten en de Europese Commissie op de hoogte gesteld.
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