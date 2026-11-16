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13-jarige verdachte voor rechter om plan liquidatie Hells Angel

Samenleving
door Ans Vink
hoofdbeeld-jeugdrechter-AI
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Een 13-jarige Nederlandse jongen die wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor het neerschieten van een lid van de Hells Angels in Hamburg in juni 2026, staat begin december voor het eerst voor de jeugdrechter in Amsterdam. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Amsterdam aan Crimesite.
De middelbare scholier uit de regio Amsterdam moet volgende maand voor het eerst voor de kinderrechter verschijnen tijdens een besloten pro-formazitting. Dat betekent dat bij de zitting geen publiek en pers aanwezig mag zijn. De jongen wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor moord en wapenbezit.
De vermeende huurmoordenaar uit Nederland, die door zijn jonge leeftijd in Duitsland niet strafrechtelijk vervolgd kan worden, werd na zijn arrestatie overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Hier kan de jongen wel strafrechtelijk vervolgd worden. Hij zit inmiddels in de cel in een Nederlandse jeugdinrichting.

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