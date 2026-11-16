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Steeds meldingen van onbekende websites? Deze browserinstelling wordt vaak vergeten

Tech, AI, auto
door Ans Vink
bijgewerkt om
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Je leest rustig iets op je computer en rechtsonder verschijnt alweer een bericht van een website die je nauwelijks herkent. Het tabblad is al weg. Toch blijft de site zich melden. De oorzaak kan een toestemming zijn die je ooit zelf hebt gegeven.
Websites kunnen via de browser meldingen versturen. Handig voor een dienst die je bewust gebruikt, minder prettig voor een site waar je één keer toevallig belandde. Je hoeft daarvoor niet meteen de hele browser opnieuw te installeren.
“Een gesloten tabblad betekent niet dat de toestemming ook is ingetrokken.”

Begin bij de lijst met toestemmingen

Open in Chrome de instellingen en ga naar Privacy en beveiliging, Site-instellingen en Meldingen. Onder de sites die toestemming hebben, kun je afzonderlijke websites blokkeren.
In Edge zoek je in de instellingen naar sitemachtigingen en meldingen. Ook daar kun je per website de toestemming aanpassen. In Firefox staat de lijst bij Privacy & Beveiliging, onder Toestemmingen en Notificaties. De precieze benamingen kunnen per versie verschillen.
Loop de lijst rustig langs. Herken je een site niet of heb je de berichten niet nodig? Blokkeer dan die afzender, in plaats van willekeurig aan alle meldingsinstellingen van Windows te sleutelen.

Alles uitzetten heeft ook een nadeel

Je kunt nieuwe verzoeken om meldingen te sturen eveneens blokkeren. Dat ruimt de vraagvenstertjes op, maar raakt ook websites waarvan je misschien wél berichten wilt, zoals een webversie van een berichtendienst.
Een selectieve schoonmaak is daarom vaak de meest praktische eerste stap. Laat alleen de afzenders staan die je bewust gebruikt.
“Blokkeer de afzender die stoort, niet meteen alle nuttige meldingen.”

Een pop-up is niet hetzelfde

Blijft de overlast bestaan? Kijk dan opnieuw naar het soort venster. Een websitemelding is iets anders dan een pop-up die een nieuwe pagina opent. Daarvoor bestaan aparte browserinstellingen.
De winst van deze controle is vooral overzicht: je ziet welke sites nog een rechtstreeks lijntje naar je bureaublad hebben. Dat blijken er soms meer dan je zelf zou kiezen.

Kortom:

• Chrome, Edge en Firefox hebben instellingen voor websitemeldingen.
• Toestemming is per website aan te passen.
• Pop-ups en websitemeldingen zijn verschillende functies.

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