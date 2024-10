Radboud: lezing van omstreden Samidoun-leider Khatib van de baan

NIJMEGEN (ANP) - De lezing van Mohammed Khatib van de zeer omstreden pro-Palestijnse beweging Samidoun op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen gaat niet door, meldt de onderwijsinstelling op haar site. Hij zou daar maandag spreken op uitnodiging van medewerkers van de universiteit, maar het kabinet heeft hem een inreisverbod opgelegd.

"Het inreisverbod betekent concreet dat de spreker de toegang tot Nederland wordt geweigerd. Op grond van dit besluit vindt de lezing door Mohammed Khatib geen doorgang", aldus de universiteit.

Het bezoek van Khatib maakte heel veel los, maar de Radboud hield eerder deze week nog vast aan de toestemming voor het evenement, omdat de wetenschap immers alle perspectieven van een onderwerp dient te bestuderen. Het college van bestuur zei deze week al wel dat de standpunten van de spreker "niet die van de Radboud Universiteit zijn". De uitnodiging van Khatib kwam van medewerkers verenigd in het initiatief Situating Palestine.

Samidoun wordt in steeds meer landen tot terreurorganisatie bestempeld. In Duitsland is de organisatie sinds bijna een jaar verboden wegens onder meer verheerlijking van de terreur van de Palestijnse beweging Hamas.