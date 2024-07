Noorse tennisser Ruud opnieuw snel uitgeschakeld op Wimbledon

LONDEN (ANP) - De Noorse tennisser Casper Ruud is opnieuw snel uitgeschakeld op Wimbledon. De nummer 8 van de wereld liet zich in de tweede ronde in vier sets verrassen door de Italiaan Fabio Fognini. Het werd 6-4 7-5 6-7 (1) 6-3.

In de derde set wist Ruud na een 5-2-achterstand toch nog een vierde set af te dwingen. Daarin werd een break op 4-3 hem fataal. Fognini, de mondiale nummer 94, benutte zijn derde wedstrijdpunt.

Ruud wist op Wimbledon nog nooit voorbij de tweede ronde te komen. Hij deed al voor de vijfde keer mee aan Wimbledon. In aanloop naar het grastoernooi in Londen speelde hij geen enkel voorbereidingstoernooi.

De 25-jarige Ruud keert nu terug naar zijn geliefde ondergrond: gravel. Hij hoopt op de Olympische Spelen van Parijs mee te kunnen doen om de medailles.