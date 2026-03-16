NYT: Trump laat Cuba weten dat president moet opstappen

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 00:50
WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump heeft in onderhandelingen met Cuba laten weten dat de president van het land, Miguel Díaz-Canel, op moet stappen. Dat melden vier bronnen met kennis van die gesprekken aan The New York Times.
De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag zelf tegen verslaggevers in het Witte Huis dat hij "denkt de eer te hebben om Cuba in te nemen". Op vragen wat hij bedoelde, zei hij: "Of ik het nu bevrijd of verover, ik denk dat ik ermee kan doen wat ik wil. Het is een heel verzwakt land."
Volgens de bronnen waar The New York Times mee sprak, zou de regering-Trump willen dat Díaz-Canel opstapt, maar mag de communistische partij blijven zitten. De toekomst van het land is vervolgens aan de Cubanen, stellen de bronnen.
Het communistische Cuba bevestigde vorige week in overleg te zijn met de Verenigde Staten over "mogelijke samenwerkingen en het vinden van gedeelde belangen". Het eiland kampt met een ernstige energiecrisis door een Amerikaans olie-embargo.
POPULAIR NIEUWS

ANP-447877175

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

generated-image (4)

"Ik voorspelde de financiële crisis van 2008: nu ziet het er nog gevaarlijk uit"

ANP-552957743

NAM: Groningers krijgen belachelijk veel schadevergoeding

ANP-530454993

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

167631355_m

Zes tekenen dat je intelligenter bent dan je denkt

generated-image (1)

Eerste cryptobedrijf op omvallen

Loading