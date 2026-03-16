Israëlische president noemt oorlog tegen Iran historisch keerpunt

JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische president Isaac Herzog noemt de oorlog tegen Iran een "historisch keerpunt". Volgens het Israëlische staatshoofd, dat in de praktijk een vooral ceremoniële rol heeft, moet het Westen "iedere poging om Hezbollah uit te roeien steunen", zegt hij in een interview met persbureau AFP. "Ze moeten begrijpen dat als je iets wilt bereiken, je soms een oorlog moet winnen."

Israël kondigde maandag een "beperkte en gerichte" grondinvasie in het zuiden van Libanon aan, gericht tegen doelen van het door Iran gesteunde Hezbollah. Westerse leiders reageerden later op de dag in een gemeenschappelijke verklaring dat zij zeer bezorgd zijn over die Israëlische escalatie. In de verklaring spreken zij hun zorg uit over de humanitaire situatie in Libanon, waar volgens de regering van dat land al bijna 900 doden vielen sinds Hezbollah zich mengde in de strijd, begin maart.