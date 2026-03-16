Israëlische president noemt oorlog tegen Iran historisch keerpunt

door anp
maandag, 16 maart 2026 om 22:32
JERUZALEM (ANP/AFP) - De Israëlische president Isaac Herzog noemt de oorlog tegen Iran een "historisch keerpunt". Volgens het Israëlische staatshoofd, dat in de praktijk een vooral ceremoniële rol heeft, moet het Westen "iedere poging om Hezbollah uit te roeien steunen", zegt hij in een interview met persbureau AFP. "Ze moeten begrijpen dat als je iets wilt bereiken, je soms een oorlog moet winnen."
Israël kondigde maandag een "beperkte en gerichte" grondinvasie in het zuiden van Libanon aan, gericht tegen doelen van het door Iran gesteunde Hezbollah. Westerse leiders reageerden later op de dag in een gemeenschappelijke verklaring dat zij zeer bezorgd zijn over die Israëlische escalatie. In de verklaring spreken zij hun zorg uit over de humanitaire situatie in Libanon, waar volgens de regering van dat land al bijna 900 doden vielen sinds Hezbollah zich mengde in de strijd, begin maart.
POPULAIR NIEUWS

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

NAM: Groningers krijgen belachelijk veel schadevergoeding

"Ik voorspelde de financiële crisis van 2008: nu ziet het er nog gevaarlijk uit"

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

Eerste cryptobedrijf op omvallen

Zes tekenen dat je intelligenter bent dan je denkt

