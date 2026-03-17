Verenigde Arabische Emiraten sluiten tijdelijk luchtruim

DUBAI (ANP/RTR) - De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben in de nacht van maandag op dinsdag het luchtruim tijdelijk gesloten, meldt de lokale luchtvaartautoriteit. Het ministerie van Defensie van het land meldde eerder in de nacht dat de luchtafweer was ingeschakeld vanwege inkomende raketten en drones uit Iran.

Het vliegverkeer van en naar de internationale luchthaven van Dubai, de grootste stad van de Golfstaat, moest in de nacht van zondag op maandag ook al worden stilgelegd vanwege de veiligheidssituatie. Door een droneaanval brak toen brand uit in de omgeving van het vliegveld.

Voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, was de luchthaven van Dubai een van de drukste vliegvelden ter wereld, met zo'n 90 miljoen passagiers per jaar.