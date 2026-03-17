ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verenigde Arabische Emiraten sluiten tijdelijk luchtruim

Samenleving
door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 1:22
anp170326002 1
DUBAI (ANP/RTR) - De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben in de nacht van maandag op dinsdag het luchtruim tijdelijk gesloten, meldt de lokale luchtvaartautoriteit. Het ministerie van Defensie van het land meldde eerder in de nacht dat de luchtafweer was ingeschakeld vanwege inkomende raketten en drones uit Iran.
Het vliegverkeer van en naar de internationale luchthaven van Dubai, de grootste stad van de Golfstaat, moest in de nacht van zondag op maandag ook al worden stilgelegd vanwege de veiligheidssituatie. Door een droneaanval brak toen brand uit in de omgeving van het vliegveld.
Voordat de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, was de luchthaven van Dubai een van de drukste vliegvelden ter wereld, met zo'n 90 miljoen passagiers per jaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-447877175

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

generated-image (4)

"Ik voorspelde de financiële crisis van 2008: nu ziet het er nog gevaarlijk uit"

ANP-552957743

NAM: Groningers krijgen belachelijk veel schadevergoeding

ANP-530454993

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

167631355_m

Zes tekenen dat je intelligenter bent dan je denkt

generated-image (1)

Eerste cryptobedrijf op omvallen

Loading