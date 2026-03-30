NYT: VS gebruikte ongeteste raketten bij aanval op Iraanse school

NEW YORK (ANP) - Het Pentagon heeft raketten gebruikt die nog niet in gevechten waren getest bij een dodelijke aanval op een Iraanse sporthal en school op 28 februari. Dat meldt The New York Times op basis van visueel onderzocht bewijs door de krant zelf en wapenexperts.

Op de eerste dag van de oorlog met Iran werd dit wapen door de VS gebruikt bij aanvallen op de stad Lamerd. Daarbij zouden 21 mensen om het leven zijn gekomen. De aanval vond op dezelfde dag plaats dat een Amerikaanse Tomahawk-kruisraket een school in de stad Minab, honderden kilometers verderop, trof. Daarbij kwamen 175 mensen om. In het geval van Lamerd betrof het echter een wapen dat nog niet in gevechten was getest.

Verslaggevers van The New York Times en munitie-experts ontdekten dat de kenmerken van het wapen, de explosies en de schade overeenkomen met een korteafstandsraket genaamd de Precision Strike Missile.

Volgens een persbericht van het leger voltooide de PrSM pas vorig jaar de prototypetestfase.