NYT: VS halen bommenwerpers weg van basis Fairford na dreigement

LONDEN (ANP) - De Verenigde Staten hebben in het weekend in allerijl twaalf bommenwerpers van de Britse luchtmachtbasis Fairford gehaald na nieuwe dreigementen over een door Iran gesteund complot tegen de basis. Dat meldt de New York Times op basis van twee ingewijden.

Zeker drie vliegtuigen zijn zondag op hun thuisbasis in de Amerikaanse staat South Dakota geland.

Het Pentagon heeft het vertrek van de bommenwerpers bevestigd, maar heeft geweigerd om een relatie te leggen met dreigementen.

Vorig weekend werden vijf Britse mannen gearresteerd die werden verdacht van het voorbereiden van een terroristische actie, eveneens bij de basis Fairford. De politie had een melding gekregen van drie verdachte witte busjes bij de luchtmachtbasis. De busjes werden door de explosievendienst gecontroleerd. Er werd vloeibare brandstof aangetroffen, maar geen explosieven.

De mannen werden op borgtocht vrijgelaten, maar het onderzoek van de politie gaat verder. De Britse regering denkt dat Iran bij het incident een rol speelde.