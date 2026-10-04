Xavi houdt goed gevoel over aan start, maar ziet verbeterpunten

N i e u w bericht, meer informatie na 3e alinea: met meer citaten Xavi

EINDHOVEN (ANP) - Xavi Hernández houdt een goed gevoel over aan zijn eerste weken als bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard ziet ook genoeg verbeterpunten, zei hij op een persconferentie in het Philips Stadion na de thuiszege van 2-1 op Servië in de Nations League.

"We wilden voor rust op balbezit spelen en probeerden met het doorschuiven van Teun Koopmeiners een overtalsituatie op het middenveld te creëren", aldus Xavi. "Servië speelde echter man op man en we kregen geen grip op ze. Dat deden zij goed. Toen we na rust in een andere formatie speelden, ging het beter."

Oranje verdedigde in de slotfase, na het uitvallen van Micky van de Ven, met moeite de voorsprong. "We hebben gestreden als een familie. We hebben moeten lijden", aldus Xavi, die de internationals van Oranje een compliment gaf. "Ik weet nu hoe ze zijn, als mens. Hun houding was deze twee weken geweldig. We moeten beter verdedigen en ook beter aanvallen, maar we staan wel bovenaan in de groep met 8 punten."

Xavi zag deze interlandperiode met Brian Brobbey (Sunderland), Lutsharel Geertruida (PSV), Cody Gakpo (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur) en Micky van de Ven (Tottenham Hotspur) vijf internationals geblesseerd raken. De volgende keer wil hij in een drukke interlandperiode met meer spelers gaan werken, zei hij. "Vermoeidheid speelde een grote rol. Daar moeten we rekening mee houden."

Oranje voetbalde de voorbije twee weken in verschillende systemen. "We weten nu hoe we moeten domineren, op verschillende manieren. Maar we weten ook hoe we soms in een laag blok of in een middenblok moeten verdedigen. Ik ben trots op de spelers, we deden het goed", aldus Xavi. "Ik ga nu eerst wat uitrusten, want het was intens. Ik wil de volgende interlandperiode in november verder bouwen aan deze groep. Ik ga door met iedereen in de gaten te houden. We zijn een familie aan het creëren."