ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NYT: VS houden met drones toezicht op staakt-het-vuren in Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 23:00
anp241025200 1
WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse leger is begonnen met het inzetten van surveillancedrones boven de Gazastrook, meldt The New York Times (NYT) op basis van militaire functionarissen. De drones moeten bijdragen aan een "bredere inspanning" om ervoor te zorgen dat zowel Israël als Hamas zich houdt aan de eerder deze maand gesloten wapenstilstand, aldus de krant.
De Amerikaanse surveillancemissies worden uitgevoerd ter ondersteuning van een nieuw civiel-militair coördinatiecentrum in Zuid-Israël, dat vorige week werd opgericht door het Amerikaanse leger. Dat centrum houdt zich onder meer bezig met de levering van humanitaire hulp aan de Gazastrook en het monitoren van het staakt-het-vuren.
Het Amerikaanse leger heeft wel vaker drones boven Gaza laten vliegen, bijvoorbeeld om Israël te helpen bij het lokaliseren van gijzelaars. Deze recente verkenningsvluchten suggereren dat de VS onafhankelijk van Israël inzicht willen hebben in wat zich in het Palestijnse gebied afspeelt, aldus de NYT.
loading

POPULAIR NIEUWS

2B061311-8E76-4861-9C81-C8155CDDCC32-958x593

Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

ANP-540087103

Peilingen na SBS6-debat: wie won, wie verloor en wat verandert er echt?

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

shutterstock_2287651373

Mensen met hoge emotionele intelligentie zeggen dit elke dag

Loading