NYT: VS houden met drones toezicht op staakt-het-vuren in Gaza

WASHINGTON (ANP) - Het Amerikaanse leger is begonnen met het inzetten van surveillancedrones boven de Gazastrook, meldt The New York Times (NYT) op basis van militaire functionarissen. De drones moeten bijdragen aan een "bredere inspanning" om ervoor te zorgen dat zowel Israël als Hamas zich houdt aan de eerder deze maand gesloten wapenstilstand, aldus de krant.

De Amerikaanse surveillancemissies worden uitgevoerd ter ondersteuning van een nieuw civiel-militair coördinatiecentrum in Zuid-Israël, dat vorige week werd opgericht door het Amerikaanse leger. Dat centrum houdt zich onder meer bezig met de levering van humanitaire hulp aan de Gazastrook en het monitoren van het staakt-het-vuren.

Het Amerikaanse leger heeft wel vaker drones boven Gaza laten vliegen, bijvoorbeeld om Israël te helpen bij het lokaliseren van gijzelaars. Deze recente verkenningsvluchten suggereren dat de VS onafhankelijk van Israël inzicht willen hebben in wat zich in het Palestijnse gebied afspeelt, aldus de NYT.