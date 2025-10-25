Timmermans: geleerd van 'te harde' bezuinigingen kabinet-Rutte II

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans wil niet nu al "te hard" bezuinigen op bijvoorbeeld de zorg, om nu al geld vrij te maken waarmee een volgend kabinet de defensie-uitgaven verder kan opvoeren. In het WNL-programma Café Kockelmann zei hij te hebben geleerd van het kabinet-Rutte II, waarin VVD en PvdA volgens hem harder bezuinigden dan nodig was.

Timmermans werd in een debat met zijn concurrenten Henri Bontenbal (CDA) en Dilan Yesilgöz (VVD) opnieuw hard aangevallen omdat hij nog niet wil zeggen waar hij na de komende kabinetsperiode het geld vandaan wil halen om in 2035 aan de nieuwe NAVO-norm te voldoen. GroenLinks-PvdA zegt achter die afspraken te staan, maar koos er in de doorrekening van de verkiezingsplannen door het CPB voor de financiering slechts tot en met 2030 te regelen.

De partij speelt het spel daarmee niet eerlijk, vindt Bontenbal. Partijen die wel verder vooruit planden, moesten volgens hem "pijn nemen" door harde bezuinigingen door te voeren. Een volgend kabinet moet in de plannen van GroenLinks-PvdA nog een gat van 11 miljard euro zien te dichten, zei hij. Yesilgöz verweet Timmermans dat hij "geen leiderschap toont" en daarmee ook militairen in onzekerheid laat.

Zowel VVD als CDA wil om de NAVO-norm te halen miljarden bezuinigen op de zorg, bijvoorbeeld door het eigen risico te verhogen of veel strenger te zijn bij uitbreidingen van het basispakket. GroenLinks-PvdA wil de komende jaren helemaal niet bezuinigen op de zorg. Grote bedrijven en vermogenden moeten via hogere lasten het geld opbrengen dat nodig is om de uitgaven aan defensie op peil te krijgen.

Timmermans herhaalde dat het nu nog niet nodig is om al geld vrij te maken voor de jaren na 2030. Het zou volgens hem zelfs onverstandig zijn dat nu al te doen, omdat de wereld er over vijf jaar heel anders uit kan zien. Ook zou het andere NAVO-landen kunnen uitnodigen om "mee te liften" met Nederland en zelf minder te investeren.