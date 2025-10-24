Rechtse partijen: geen strengere boerenregels dan moet van EU

VEENENDAAL (ANP) - Politieke partijen BBB, VVD, SGP en FvD willen dat landelijke regels niet strenger zijn dan wat de Europese richtlijnen voorschrijven. Dat spreken ze uit tijdens een debat over het platteland, doelend op eisen voor natuur en klimaat waar boeren rekening mee moeten houden.

Caroline van der Plas, lijsttrekker van BBB, wilde het liefst meteen zaken doen met de VVD als het gaat om deze zogenoemde 'nationale koppen'. Ze vroeg aan Wim Meulenkamp of hij kon toezeggen "dat in de volgende ministerraad alle nationale koppen geschrapt worden". Ze suggereerde dat haar coalitiegenoot eerder daar niet in wilde meegaan.

Meulenkamp was fel in zijn reactie: "Jullie leggen het op een manier uit, wij op onze manier, daar gaat het mis. Als iedereen in z'n eigen waarheid blijft hangen, komen we er niet."

Verlies

GroenLinks-PvdA-kandidaat Lara Sibbing reageerde op de botsing met "volgens mij is het tijd voor een nieuw kabinet".

De volgende ministerraad is na de verkiezingen. BBB en VVD hebben nu samen 32 zetels in de Tweede Kamer en staan op verlies in de peilingen.