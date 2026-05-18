Pakistan stuurt op grote schaal militaire hulp naar Saudi-Arabië

ISLAMABAD (ANP/RTR) - Pakistan heeft als onderdeel van een defensiepact met Saudi-Arabië 8000 militairen, zo'n zestien gevechtsvliegtuigen en een luchtafweersysteem naar het land gestuurd, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen. Dat moet bescherming bieden als Saudi-Arabië wordt aangevallen, wat herhaaldelijk gebeurde als onderdeel van de oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Tegelijkertijd treedt Pakistan op als bemiddelaar in dat conflict.

Het materieel zou bediend worden door Pakistaanse troepen en betaald worden door Saudi-Arabië. Als onderdeel van eerdere deals zijn al duizenden Pakistaanse militairen in Saudi-Arabië gestationeerd, zeggen de bronnen. Door de nieuwe deal zouden dit er maximaal 80.000 kunnen worden.

De deal werd vorig jaar getekend door de twee landen, maar het is nog altijd niet duidelijk wat er precies in staat. Eerder impliceerde defensieminister Khawaja Asif dat Saudi-Arabië ook hulp zou kunnen krijgen van Pakistan op het gebied van kernwapens.