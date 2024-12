Observatorium: IS doodt 54 vluchtende militairen in Syrië

HOMS (ANP/AFP) - Jihadisten van Islamitische Staat (IS) hebben in de Syrische provincie Homs 54 militairen gedood, meldt het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. De militairen vochten voor de regering van Bashar al-Assad en zouden op de vlucht zijn geslagen toen rebellen een groot offensief uitvoerden op de door de regering gecontroleerde gebieden. 54 van hen werden geëxecuteerd.

IS veroverde in 2014 grote delen van Syrië en Irak en begon een terreurbewind in het zelf uitgeroepen kalifaat. De groepering werd in 2019 grotendeels verslagen.

Door het rebellenoffensief onder leiding van Hayat Tahrir al-Sham (HTS) en de daaropvolgende val van Assad, wordt gevreesd voor een heropleving van IS. Het Amerikaanse leger heeft zondag tientallen luchtaanvallen op IS-doelen uitgevoerd. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei maandag dat IS deze periode in Syrië zou proberen te gebruiken om "zijn capaciteiten te herstellen".