Observatorium meldt honderden burgerdoden in Syrië

DAMASCUS (ANP/AFP) - Syrische veiligheidstroepen en hun bondgenoten hebben de afgelopen dagen honderden alawitische burgers gedood. Dat meldt het in Engeland gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat eigen bronnen heeft in Syrië.

Het zou gaan om zeker 311 burgerdoden aan de kust. Het Observatorium spreekt over "executies" door pro-regeringstroepen en zegt dat woningen en andere panden worden geplunderd.

Het is al dagen onrustig in de kuststreken Latakia en Tartous. Er wordt melding gemaakt van aanvallen door aanhangers van de verdreven president Bashar al-Assad, die ook tot de alawitische minderheid behoort.

Ahmed al-Sharaa

Het totale dodental door de onrust staat volgens het Observatorium op 524. Er zouden naast de honderden burgers ook 93 leden van de veiligheidstroepen en 120 pro-Assad-strijders zijn gedood.

Interim-president en voormalig rebellenleider Ahmed al-Sharaa richtte zich vrijdag in een speech tot de opstandelingen. Hij riep ze op hun wapens neer te leggen en zich over te geven "voordat het te laat is".