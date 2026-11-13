Oekraïens bedrijf waarschuwt voor zwaardere aanvallen energienet

KYIV (ANP/AFP) - Het Oekraïense elektriciteitsnet krijgt deze winter te maken met hevigere Russische aanvallen, voorspelt de topman van het grootste energiebedrijf in Oekraïne, Maksym Timtsjenko. Volgens hem is het nu al moeilijk om het hoofd te bieden aan de bombardementen. Rusland zou de aanvallen flink hebben opgeschaald vergeleken met vorige winter.

Russische troepen vuren volgens hem nu al "zes, zeven ballistische raketten, 25 kruisraketten en tientallen drones" op een enkele energiecentrale af. Dat zijn twee keer zoveel ballistische raketten als in voorgaande jaren.

De aanvallen op energiecentrales zorgen voor veel problemen in Oekraïne. Vorige winter kwamen miljoenen mensen zonder stroom te zitten, terwijl de temperatuur soms daalde tot -20 graden Celsius.

Hoofdstad Kyiv zou dit jaar het voornaamste doelwit zijn. Rusland probeert volgens Timtsjenko "een humanitaire ramp" af te dwingen. Oekraïne is voor de verdediging afhankelijk van Amerikaanse Patriot-raketten, waar een groot tekort aan is.