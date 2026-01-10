Oekraïens energiebedrijf sluit stroom af voor reparaties in Kyiv

KYIV (ANP) - In de regio Kyiv is tijdelijk de stroom afgesloten voor reparaties na tal van Russische bombardementen. De staatsnetbeheerder heeft dit bepaald zonder aan te geven hoe lang de reparaties duren.

Het elektrisch aangedreven openbaar vervoer, de watervoorziening en het gemeentelijke verwarmingssysteem werken voorlopig niet. Het is min 10 graden overdag in de regio.

Vrijdag had volgens de Oekraïense autoriteiten de helft van de appartementsgebouwen in de metropool geen verwarming. De burgemeester van Kyiv riep inwoners toen op de stad "tijdelijk" te verlaten en hun heil elders te zoeken, waar de faciliteiten wel op orde zijn.