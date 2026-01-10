Hernieuwde oproep NOC*NSF en KNVB tot invoering sportwet

ARNHEM/ZEIST (ANP) - Sportkoepel NOC*NSF en voetbalbond KNVB doen een hernieuwde oproep tot invoering van een sportwet, waarin sport en financiering zijn verankerd. De oproep is gericht aan het nog te vormen nieuwe kabinet.

Financiële zekerheid in de sport is nodig, schrijven directeur Marc van den Tweel van NOC*NSF en directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee in een opiniestuk in het AD. "Elke euro die we in sport investeren, komt terug in bijna 3 euro harde winst voor de samenleving. Een sportwet biedt duidelijkheid, continuïteit en zekerheid voor verenigingen en gemeenten. Wie nu investeert in verenigingen, investeert aan de voorkant: minder zorgkosten, minder eenzaamheid en meer maatschappelijke veerkracht."

De invoering van een sportwet werd al in 2020 geadviseerd door de Nederlandse Sportraad. Toenmalig minister van Sport Conny Helder kondigde in 2023 een wetsvoorstel aan, maar een wet is er nog altijd niet.

Budget overschreden

De bulk aan aanvragen uit de speciale subsidieregeling voor sport is voor Van den Tweel en Van der Zee aanleiding om hun oproep nieuwe kracht bij te zetten. Volgens hen was op de dag dat de aanvragen voor dit jaar konden worden ingediend het beschikbare budget van 43,5 miljoen euro binnen enkele uren ruimschoots overschreden.

Duizenden sportverenigingen zullen nu "achter het net vissen", schrijven ze. "Voor veel clubs zal het de doodsteek zijn en voor vitale clubs is het weer een stap achteruit en een 'nee' aan nieuwe leden."