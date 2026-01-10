Spoorproblemen noorden houden tot in de middag aan

GRONINGEN (ANP) - De treinproblemen in het noorden van het land duren voort, is te zien op de website van de NS. In Groningen rijden op meerdere trajecten tot zeker 15.15 uur geen of veel minder treinen.

Tussen Groningen en Eemshaven en tussen Groningen en Delfzijl rijden geen treinen door een wisselstoring. Eenzelfde soort probleem maakt dat er tussen Groningen en Veendam veel minder treinen rijden.

In Friesland moeten reizigers ook rekening houden met problemen op het spoor. Door een wisselstoring rijden er tot zeker 15.15 uur geen treinen tussen Sneek en Stavoren. Ook tussen Leeuwarden en Dronryp rijden er geen treinen door een wisselstoring. Dit duurt tot ten minste 14.15 uur.

ProRail liet zaterdagochtend weten dat meerdere storingsploegen bezig zijn de problemen in het noorden op te lossen. In Groningen en Friesland gold tot 09.00 uur code oranje vanwege het winterweer. Sindsdien geldt in het hele land code geel.