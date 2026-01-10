ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Spoorproblemen noorden houden tot in de middag aan

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 12:55
anp100126104 1
GRONINGEN (ANP) - De treinproblemen in het noorden van het land duren voort, is te zien op de website van de NS. In Groningen rijden op meerdere trajecten tot zeker 15.15 uur geen of veel minder treinen.
Tussen Groningen en Eemshaven en tussen Groningen en Delfzijl rijden geen treinen door een wisselstoring. Eenzelfde soort probleem maakt dat er tussen Groningen en Veendam veel minder treinen rijden.
In Friesland moeten reizigers ook rekening houden met problemen op het spoor. Door een wisselstoring rijden er tot zeker 15.15 uur geen treinen tussen Sneek en Stavoren. Ook tussen Leeuwarden en Dronryp rijden er geen treinen door een wisselstoring. Dit duurt tot ten minste 14.15 uur.
ProRail liet zaterdagochtend weten dat meerdere storingsploegen bezig zijn de problemen in het noorden op te lossen. In Groningen en Friesland gold tot 09.00 uur code oranje vanwege het winterweer. Sindsdien geldt in het hele land code geel.
loading

POPULAIR NIEUWS

238440917_l

Drie zinnen die kinderen eerlijker maken (zeg ze elke dag)

anp 202992771 1

Gaat je partner vreemd? Privédetective noemt 16 simpele signalen waar je op moet letten

ANP-546685544

Kabinet Jetten wordt minderheidskabinet

uri_ifs___S_f27bd056-4d0b-418b-8107-52fc39310909_00000011_002

Analisten waarschuwen voor val Bitcoin naar $50K in 2026

generated-image

Hoe je haar veroudert

anp090126185 1

Rubio bespreekt 'belang arctische veiligheid' met NAVO-chef Rutte

Loading