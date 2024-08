Oekraïens parlement neemt wet aan om kerk te verbieden

KYIV (ANP/RTR/AFP) - Het Oekraïense parlement heeft een wet aangenomen waarmee een kerk verboden kan worden die banden heeft met Rusland. De nieuwe wet moet rechters meer mogelijkheden geven om op te treden tegen religieuze organisaties die banden hebben met Rusland.

Met de nieuwe wet kan de rechter onder meer de Oekraïens-Orthodoxe Kerk verbieden. Die kerk heeft banden met het patriarchaat van Moskou en volgens de Oekraïense regering ook met de regering in Moskou. Dat laatste heeft de kerk ontkend.

De wet is al langere tijd in de maak. In het parlement, de Verchovna Rada, stemden uiteindelijk 265 van de 450 leden ermee in. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky moet de wet nog ondertekenen.