Politiebond: politie Rotterdam moet veilig werkklimaat herstellen

ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse Politiebond (NPB) verwacht dat de Rotterdamse politieleiding stappen zet voor een veilig werkklimaat. Voorzitter Nine Kooiman reageert daarmee op een publicatie in NRC. De krant beschrijft op basis van een intern rapport dat agenten binnen het Basisteam Centrum klagen over racisme, seksisme, pesten en buitensporig geweldgebruik door collega's.

Het onderzoek is uitgevoerd op aandringen van de NPB, nadat de bond signalen had gekregen van problemen binnen het team. Een paar weken geleden werden de bevindingen gepresenteerd en maatregelen aangekondigd. "Ik snap dat medewerkers zelf zoiets hebben van: hoe gaan die stappen eruit zien, wat is het vervolg", zegt Kooiman. "En hoe krijgen we de veiligheid binnen weer op orde, om veilig buiten te kunnen werken. Want dit brengt ongelofelijk veel onrust in de teams." Ze wijst erop dat wangedrag aangepakt moet worden.

Volgens de NPB-voorzitter is het zaak dat de veiligheid binnen het team terugkeert. Het onderzoeksbureau concludeerde volgens haar onder meer dat heftige incidenten van het politiewerk "naar binnen slaan". "Als organisatie heb je goed voor je mensen te zorgen", zegt Kooiman. "Dat is stap één. De eenheidsleiding moet nu stappen zetten om aan te geven wat ze gaan doen, om een veilig en gezond werkklimaat terug te brengen."

Welke maatregelen de politie zal nemen is niet duidelijk. De politie heeft woensdag nog niet gereageerd op vragen van het ANP, en zegt later met een reactie te komen. Het rapport is nooit naar buiten gebracht. Volgens NRC mochten agenten het rapport alleen bekijken onder toezicht van een leidinggevende.