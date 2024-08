Nieuw Amerikaans vredesvoorstel voor Gaza 'misschien wel zo geniaal, dat beide partijen geen nee kunnen zeggen'

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, heeft de Israëlische premier Netanyahu zijn zegen gegeven aan het nieuwste Amerikaanse voorstel voor een staakt-het-vuren in Gaza. De bal ligt nu in het kamp van Hamas. Zijn zij ook bereid om in te stemmen? Defensiespecialist Peter Wijninga geeft tekst en uitleg over de kwestie bij BNR

Laatste kans?

Wat er precies in het bijgestelde voorstel staat, blijft geheim. Blinken wil geen details prijsgegeven, maar benadrukt wel dat dit misschien wel de laatste kans is om tot een oplossing te komen. "Zijn narratief is dat als het nu niet lukt, de oorlog doorgaat en de kans op escalatie ook toeneemt", zegt Wijninga. En terwijl Hamas dreigt met aanslagen binnen Israël, voert ook Hezbollah, gesteund door Iran, de druk op.

Onoplosbare knoop

Een van de grote struikelblokken is de toekomst van Hamas. De organisatie wil de oorlog graag beëindigen, maar wél blijven regeren in Gaza. Israël, daarentegen, wil precies het tegenovergestelde: "En dus geen definitief einde aan de oorlog totdat Hamas vernietigd is." Als Israël inderdaad akkoord gaat met dit voorstel, suggereert dat volgens Wijninga dat het land bereid is wat water bij de wijn te doen.

Netanyahu’s spagaat

Netanyahu zit echter in een spagaat. Zijn extreemrechtse coalitiepartners hebben al gedreigd dat als hij te veel toegeeft, ze de stekker uit de coalitie trekken. "Dat betekent dat hij loslopend wild is, want er lopen drie corruptieonderzoeken naar hem. Waarschijnlijk is dat voor hem een reden om deze oorlog te blijven voeren", aldus Wijninga.

Druk opvoeren

Hamas heeft er alle belang bij om de druk op Israël te blijven verhogen, en het hoge aantal slachtoffers speelt hen daarbij in de kaart. Eerder stemde Hamas al in met een Amerikaans voorstel, en toen was het juist Netanyahu die dwarslag. "Maar Hamas had op dat voorstel wel gereageerd met aanvullende voorwaarden die het voor Israël onacceptabel maakten", legt Wijninga uit. Nu beschuldigt Hamas de VS ervan zich door Israël te laten manipuleren, met 'overbruggende voorwaarden' die hen niet zinnen.

Wat staat er op het spel?

Welke kwesties in het nieuwe voorstel worden aangepakt, blijft onduidelijk. Israël had eerder de controle over twee strategische corridors in Gaza geëist, iets wat voor Hamas onbespreekbaar was. Blinken zet zijn diplomatieke marathon voort en reist vandaag naar Caïro, gevolgd door een bezoek aan Qatar. Het is al de veertiende keer dat hij het Midden-Oosten bezoekt sinds 7 oktober, en tot nu toe heeft het weinig opgeleverd. Wijninga blijft sceptisch: "Ik heb er een hard hoofd in dat dat nu wel zo is. Maar misschien is het voorstel zo geniaal dat beide partijen geen nee kunnen zeggen. Laten we het hopen."