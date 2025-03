Oekraïens parlement noemt steun Trump doorslaggevend voor vrede

KYIV (ANP/RTR) - Het Oekraïense parlement ziet de steun van de Amerikaanse president Donald Trump als "doorslaggevend" voor het beëindigen van de oorlog met Rusland. Het parlement benadrukt in een verklaring hoe belangrijk Trumps rol is, die drie dagen geleden voor de camera's een felle ruzie had met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky.

"Het Oekraïense volk wil meer dan wie dan ook in de wereld vrede en gelooft dat de persoonlijke rol van president Donald Trump en zijn pogingen om vrede te brengen doorslaggevend zullen zijn in het snel beëindigen van de gevechten en het bereiken van vrede in Oekraïne", staat in de verklaring.

Zelensky zei eerder ook al dat hij hoopt samen met de Verenigde Staten aan vrede te kunnen werken, maar Trump blijft kritisch over de Oekraïense president. De Republikein uitte maandag via Truth Social nog zijn onvrede over uitlatingen van Zelensky en zei die "niet langer te pikken".