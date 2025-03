Doodshoofdaapjes dood door brand in ZooParc Overloon

OVERLOON (ANP) - Zes doodshoofdaapjes hebben de brand die maandagavond uitbrak in hun verblijf in ZooParc Overloon niet overleefd. Dat laat een woordvoerster van de Brabantse dierentuin weten. Eerder meldde de website Brabant Alert, een initiatief van onder andere de Veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost., dat het om brulapen ging, maar dat is inmiddels aangepast.

Volgens de woordvoerster van de dierentuin was er geen personeel aanwezig toen de brand uitbrak. Het vuur werd opgemerkt door buurtbewoners, die het alarmnummer belden. ZooParc Overloon gaat morgen wel gewoon open, aldus de woordvoerster.

De eerste meldingen van de brand in het dierenpark kwamen rond 21.00 uur bij de brandweer binnen. Ongeveer een uur later was de brand geblust. Over de oorzaak is niets bekendgemaakt. ZooParc doet daar zelf onderzoek naar, aldus Brabant Alert.