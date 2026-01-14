ECONOMIE
Oekraïens parlement stemt voor Fedorov als minister van Defensie

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 13:32
KYIV (ANP/RTR) - Het Oekraïense parlement heeft ingestemd met de benoeming van Mychajlo Fedorov als nieuwe minister van Defensie. De 34-jarige was vicepremier en minister van Digitale Transformatie. Hij speelde een rol bij technische innovaties in de oorlog tegen Rusland.
Fedorov was betrokken bij onder meer de beschikbaarheid van mobiel internet aan het front via Starlink en de inzet van drones tegen Rusland. Hij zegt dat de krijgsmacht meer innovatie en organisatorische hervormingen nodig heeft.
Het was aanvankelijk de verwachting dat dinsdag al werd ingestemd met de benoeming van Fedorov als minister van Defensie. Ook de benoeming van de vorige minister op die post, oud-premier Denys Sjmyhal, als minister van Energie ging nog niet door. Waar het parlement in het verleden meestal snel instemde met voorstellen van president Volodymyr Zelensky, was er nu meer twijfel, ook binnen zijn eigen partij.
