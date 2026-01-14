ECONOMIE
Lavrov: onderhandelingen over bestand pas na vredesakkoord

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 13:40
anp140126107 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland is bereid te onderhandelen over vrede in Oekraïne, al zijn gesprekken over een staakt-het-vuren niet serieus te nemen voordat er een vredesakkoord ligt. Dat zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov tijdens een persconferentie. Het zou daarbij helpen, zei Lavrov, als de VS het Kremlin op de hoogte houden van de vredesvoorstellen zoals die nu besproken worden.
Gevraagd naar berichten dat afgevaardigden van de VS naar Moskou willen reizen voor een ontmoeting met president Vladimir Poetin van eerder op woensdag, herhaalde de minister eerdere uitspraken van Poetin: het Kremlin is bereid serieuze onderhandelingen te houden.
Ook reageerde Lavrov op het gevangen nemen van de Venezolaanse president Nicolás Maduro eerder deze maand. "We hebben het over een grove schending van het internationaal recht", aldus Lavrov over de Amerikaanse operatie in Venezuela. Bij een spoedberaad van de VN-Veiligheidsraad over Venezuela sprak Rusland zich al in vergelijkbare bewoordingen uit.
