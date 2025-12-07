Oekraïense aanvoerroute onbegaanbaar door Russische aanval op dam

PETSJENIHY (ANP/DPA) - Rusland heeft met een raketaanval een dam in de regio Charkiv geraakt, meldt de burgemeester van het nabijgelegen Petsjenihy. Daardoor is een belangrijke aanvoerroute voor het Oekraïense leger onbegaanbaar geworden.

Het gaat om een dam in de rivier Severski Donets, maar die dam wordt ook gebruikt als brug. Via die weg gaan voorraden naar de troepen die onder meer in de omgeving van Koepjansk vechten. De dam is niet doorgebroken, maar de weg is wel gesloten.

Het leger schrijft op Facebook dat het voorbereid was op de vernietiging van de dam en dat er ook alternatieve routes zijn om de eenheden aan het front te bevoorraden. Ook benadrukt de krijgsmacht dat het aanvallen van dammen en waterreservoirs verboden is onder het internationaal recht, omdat een damdoorbraak grote gevolgen kan hebben voor de omgeving.