Zege in massastart voelt 'lekker' voor schaatsster Groenewoud

HEERENVEEN (ANP) - Marijke Groenewoud heeft na mindere prestaties in de wereldbekers in Noord-Amerika vertrouwen geput uit haar zege op de massastart in Heerenveen. "Voor mezelf is dat hartstikke lekker", zei ze na haar zege in de sprint. "Vorig jaar ging het supergoed, nu was het in de eerdere twee wedstrijden nog niet goed en liet ik me een beetje insluiten. Nu gebeurde dat niet."

Groenewoud won de 1500 meter op de NK afstanden eind oktober, maar bleef ver van die vorm in de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City en Calgary, waar ze niet kon meedoen om de podiumplaatsen. "De een zegt dat het kwam door de late aanreis, de ander zegt wat anders", zegt ze. Zelf weet ze ook niet precies wat de reden was. "Ik heb daar wel vaker minder gereden, maar de trainingen waren wel goed. Dit weekend ging het alweer beter; mijn rondjes op de 1500 meter waren vlak en ook de 5000 meter was prima. Er zit een stijgende lijn in."